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15:28 (мск), источник: ТАСС

Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что запрещенное вещество может дать спортсменке только ее тренер.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе, если узнает всю правду по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом Тарасова заявила ТАСС.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — сказала Тарасова.

Ранее Тарасова заявила в интервью телеканалу «Россия-1», что запрещенное вещество может дать спортсменке только ее тренер. Тренер фигуристки Тутберидзе упрекнула Тарасову в клевете и попросила принести официальные извинения.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за преднамеренное нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Суд при этом счел показания Валиевой о невиновности честными, но недостаточными для оправдания.

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