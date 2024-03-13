Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе, если узнает всю правду по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом Тарасова заявила ТАСС.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — сказала Тарасова.

Ранее Тарасова заявила в интервью телеканалу «Россия-1», что запрещенное вещество может дать спортсменке только ее тренер. Тренер фигуристки Тутберидзе упрекнула Тарасову в клевете и попросила принести официальные извинения.