Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что запрещенное вещество может дать спортсменке только ее тренер.
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что запрещенное вещество может дать спортсменке только ее тренер.
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе, если узнает всю правду по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом Тарасова заявила ТАСС.
«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — сказала Тарасова.
Ранее Тарасова заявила в интервью телеканалу «Россия-1», что запрещенное вещество может дать спортсменке только ее тренер. Тренер фигуристки Тутберидзе упрекнула Тарасову в клевете и попросила принести официальные извинения.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за преднамеренное нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Суд при этом счел показания Валиевой о невиновности честными, но недостаточными для оправдания.