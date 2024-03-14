Елизавета Туктамышева: «Когда вручали призы на шоу-турнире, мы вообще не понимали, что происходит. Номинации хотелось бы видеть более спортивные» | Источник: Sports.Ru

Я понимаю логику Первого канала: они хотели, чтобы практически каждый получил награду, сделать максимально дружеский вечер. Но они не учли момент, что судьи — люди непростые и мало кто может удержать их в рамках. Получилась такая неразбериха.

Если бы я была судьей, мне бы тоже не очень хотелось, чтобы меня ставили в рамки: если мне кто-то понравился, я бы хотела этого человека и наградить. Конечно, всегда лучше, когда призы раздают от души, а не по остаточному принципу: тебе нельзя, кто там следующий?

И сами фигуристы понимали в таких ситуациях, что они были не в первых номерах. Так что судей, на мой взгляд, не стоит ставить в такие жесткие рамки — если кто-то понравился, пусть их и награждают. Тогда будет более понятно и более справедливо.

Если есть возможность давать много призов — конечно, давайте. Спортсмены будут только рады, если есть больше возможностей получить приз, заработать деньги. Кто же будет против?

Номинации хотелось бы видеть более спортивные. Мы все-таки не уходим совсем уже в шоу-бизнес или в кино. Фигурное катание — это спорт. И чтобы было понятнее, можно сделать более спортивные призы.

За интерпретацию музыки, за лучший костюм, за лучшую хореографию, за сложную технику. В таком случае судья из фигурного катания хорошо бы вписался — он бы отмечал спортивные аспекты. Это добавило бы интереса и мотивации делать сложную программу", — написала Туктамышева.