Туктамышева о «Русском вызове»: «Музыка у меня на фоне была не русская. Боялась, что из-за этого можем не пройти по регламенту» | Источник: Sports.Ru

"По регламенту, нам можно было брать произведения исключительно из русской культуры — музыку, кинофильмы. Когда мы узнали правила, круг сузился. Нашу команду это не напугало. Хореограф Елизавета Навиславская предлагала разнообразные идеи. Они были хорошие, но я понимала, что не сильно откликаются мне в сердце. Я как будто ждала чего-то еще более мощного.

Я задумалась: что же все-таки хочу катать? В голове возникла идея с поэзией. Подумала: может, есть уже готовые произведения — с музыкой и стихами. Мы обсудили это с Елизаветой, и в тот же день она прислала мне много вариантов. Один из них был в исполнении Алисы Фрейндлих, меня сразу зацепило — я поняла, что это оно, мне очень понравилось. Скинула музыку Алексею Николаевичу Мишину, он тоже был в восторге.

Был единственный нюанс в этой композиции: музыка на фоне была не русская. Я боялась, что из-за этого можем не пройти по регламенту. Мы даже были готовы записывать с композитором новый вариант этого стихотворения — с голосом Фрейндлих, но с другой музыкой.

Я написала главе дирекции спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой, спросила, можно ли оставить так. Хотелось точно знать, что нас не исключат в последний момент. Ольга подтвердила, что все нормально: есть и стихи Марины Цветаевой, и голос Алисы Фрейндлих — мы проходим по регламенту.

Мы обрадовались, потому что музыка Шопена прекрасно подходила, не хотелось ничего убирать. Мы лишь удлинили композицию, потому что в оригинале музыка начиналась одновременно со стихами, а хотелось сделать театральное начало. Так что мы добавили музыку и в начале, и в конце, чтобы получилось полное произведение, не только стих", — написала Туктамышева.