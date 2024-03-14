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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о победе Ягудина на шоу-турнире: «Не представляю, как можно и кататься, и читать стихи. Так соединить спорт и искусство — это невероятно»

"Я видела не все программы. Мне понравились Женя Тарасова с Вовой Морозовым. У Саши Галлямова и Насти Мишиной получился очень веселый и артистичный номер. Понравился Петя Гуменник, хотя у него не было никакого реквизита, но он нашел интересную хореографию, музыку, костюм.

Туктамышева о победе Ягудина на шоу-турнире: «Не представляю, как можно и кататься, и читать стихи. Так соединить спорт и искусство — это невероятно» | Источник: Sports.Ru

"Я видела не все программы. Мне понравились Женя Тарасова с Вовой Морозовым. У Саши Галлямова и Насти Мишиной получился очень веселый и артистичный номер. Понравился Петя Гуменник, хотя у него не было никакого реквизита, но он нашел интересную хореографию, музыку, костюм. У Саши Степановой и Вани Букина тоже получился классный номер. Ну и Ромка Савосин здорово откатал!

Добавлю и Лешу Ягудина. Он вышел и сам читал стихи — это очень круто. Я не представляю, как можно и кататься, и читать с чувством, с толком, с расстановкой.

Кто никогда не катался и не говорил при этом что-то, тот, наверное, не очень понимает. Понимаю, что у него много опыта, он работает в театре, но соединить спорт и искусство так концентрированно — это невероятно", — написала Туктамышева.

«После драматичного “Русского вызова” в следующем году жду веселья». Идеи Лизы Туктамышевой для шоу-турнира.

Шоу-турнир фигуристов накрыла ругань: Ягудин против болельщиков и соперников, Первый канал вырезал номера.

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