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17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева заявила, что пойдет на выборы президента вместе с матерью

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что вместе с матерью посетит избирательный участок во время выборов президента РФ.

Источник: Соцсети

Спортсменка, которой исполнится 18 лет 26 апреля, пока не может принимать участие в голосовании.

«В эти выходные в нашей стране очень важное событие — выборы президента России. К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой. Как сказал президент в сегодняшнем обращении: “Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества”. Именно поэтому я считаю, что очень важно найти время и сделать свой выбор. Мы с мамой пойдем на участок уже завтра!» — написала Валиева в соцсети «ВКонтакте».

Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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