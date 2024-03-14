Фигуристка Костылева перешла в группу Плющенко

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева перешла в группу тренера Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

Ранее фигуристка занималась в школе у Игоря Лютикова.

«Мы перешли. Будем готовиться к первенству России с ним [Плющенко]. Он нравится нам как тренер и как человек, это главное, чтобы ребенка доверить», — сказала мать фигуристки.

Плющенко прокомментировал переход спортсменки в свою группу. «Я подтверждаю переход в мою команду Лены Костылевой. Мы отработали две тренировки и готовимся к первенству России», — отметил он.