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21:54 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Костылева перешла в группу Плющенко

Ранее 12-летняя спортсменка занималась в школе у Игоря Лютикова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева перешла в группу тренера Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

Ранее фигуристка занималась в школе у Игоря Лютикова.

«Мы перешли. Будем готовиться к первенству России с ним [Плющенко]. Он нравится нам как тренер и как человек, это главное, чтобы ребенка доверить», — сказала мать фигуристки.

Плющенко прокомментировал переход спортсменки в свою группу. «Я подтверждаю переход в мою команду Лены Костылевой. Мы отработали две тренировки и готовимся к первенству России», — отметил он.

Костылевой 12 лет. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года по прыжкам, победительницей всероссийских соревнований «Мемориал Жука» среди мальчиков и девочек (2023).

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