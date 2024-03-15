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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова о пятерных прыжках: «Многие считали, что и тройные невозможно прыгать. Думаю, кто-то из наших мальчиков попробует»

— Каким вы видите будущее фигурного катания?

Алина Загитова о пятерных прыжках: «Многие считали, что и тройные невозможно прыгать. Думаю, кто-то из наших мальчиков попробует» | Источник: Sports.Ru

— Вы знаете, сейчас очень оно развивается, много новшеств придумывается, как Кубок Первого канала, шоу-программы, турнир по прыжкам. Поэтому у нас большое будущее с вами.

— А прыжок в пять оборотов станет обычным элементом?

— Ну знаете…

— Это из области фантастики?

— Это из области фантастики, серьезно. Многие думали, что и тройные прыжки невозможно прыгать, поэтому кто знает… возможно все.

— Физически это вообще возможно?

— На самом деле это очень травмоопасно, но думаю, что кто-то из наших мужчин обязательно это попробует.

— Мужчин? Все-таки девчонкам не надо, да?

— У нас девочки боевые. Я даже не знаю, кто первый сможет прыгнуть этот прыжок.

— А какие элементы еще могут появиться в ближайшее время из сложных, которые когда-то казались невероятными, а сейчас люди начинают делать?

— Сейчас это, наверное, четверной аксель. Мальчик из Америки сначала прыгнул, теперь у нас есть мальчики, которые изучают и уже чисто исполняли этот прыжок на льду. Поэтому вот, четверной аксель, — сказала Загитова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

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