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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Привлекаю людей в спорт через соцсети — показываю тренировки. И все говорят: ты наш мотиватор»

— Фигурное катание — сейчас спорт номер один. Турниры и трансляции на Первом канале этому поспособствовали.

Алина Загитова: «Привлекаю людей в спорт через соцсети — показываю тренировки. И все говорят: ты наш мотиватор» | Источник: Sports.Ru

— Да, сто процентов. Могу сказать, что люди смотрят, люди это видят. Естественно, и дети тоже — наше молодое поколение — смотрят на нас и хотят кататься. И идут на фигурное катание.

— Что сделать, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта?

— Я пытаюсь привлекать людей через соцсети, показываю свои тренировки. И все люди говорят: вот, ты наш мотиватор, давай нам еще какие-нибудь зарядочки. И вот показываю несколько упражнений, и люди сами уже лежат на своем диване и думают: ну вот я тоже встану и пойду сделаю хотя бы пару упражнений — это уже способствует здоровью.

— А как сделать так, чтобы все мы стали более спортивными?

— Мы встали с утра — это уже хорошая новость, ха-ха.

— Как же вовлечь еще больше людей?

— Мне кажется, мы все для этого делаем, потому что сейчас проводится очень много спортивных форумов, и Первый канал опять же показывает много спортивных мероприятий. Скоро будет лето, люди будут выходить на улицу — хорошая погода.

— А вот все-таки: как сделать спорт модным? И спортивный образ жизни тоже.

— А мне кажется, сейчас он и модный. Вам так не кажется?

— Нет, ха-ха, нам не кажется.

— Ну, конечно, это популяризация в СМИ, соцсетях, потому что люди все в этих гаджетах. Наверное, когда они смотрят (спортивные нарезки), как раз (обращают внимание на спорт), — сказала чемпионка Олимпиады-2018 в программе «Доброе утро» на Первом канале.

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