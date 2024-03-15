Алина Загитова: «Привлекаю людей в спорт через соцсети — показываю тренировки. И все говорят: ты наш мотиватор»
— Фигурное катание — сейчас спорт номер один. Турниры и трансляции на Первом канале этому поспособствовали.
— Фигурное катание — сейчас спорт номер один. Турниры и трансляции на Первом канале этому поспособствовали.
— Да, сто процентов. Могу сказать, что люди смотрят, люди это видят. Естественно, и дети тоже — наше молодое поколение — смотрят на нас и хотят кататься. И идут на фигурное катание.
— Что сделать, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта?
— Я пытаюсь привлекать людей через соцсети, показываю свои тренировки. И все люди говорят: вот, ты наш мотиватор, давай нам еще какие-нибудь зарядочки. И вот показываю несколько упражнений, и люди сами уже лежат на своем диване и думают: ну вот я тоже встану и пойду сделаю хотя бы пару упражнений — это уже способствует здоровью.
— А как сделать так, чтобы все мы стали более спортивными?
— Мы встали с утра — это уже хорошая новость, ха-ха.
— Как же вовлечь еще больше людей?
— Мне кажется, мы все для этого делаем, потому что сейчас проводится очень много спортивных форумов, и Первый канал опять же показывает много спортивных мероприятий. Скоро будет лето, люди будут выходить на улицу — хорошая погода.
— А вот все-таки: как сделать спорт модным? И спортивный образ жизни тоже.
— А мне кажется, сейчас он и модный. Вам так не кажется?
— Нет, ха-ха, нам не кажется.
— Ну, конечно, это популяризация в СМИ, соцсетях, потому что люди все в этих гаджетах. Наверное, когда они смотрят (спортивные нарезки), как раз (обращают внимание на спорт), — сказала чемпионка Олимпиады-2018 в программе «Доброе утро» на Первом канале.