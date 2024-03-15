Алина Загитова: «Фигурное катание — моя отдушина. Тренируюсь каждый день, кайфую, выходя на лед» | Источник: Sports.Ru

— А вы много тренируетесь?

— Каждый день, после вас я пойду на тренировку. У нас скоро будет большой тур по всем городам нашей страны у Этери Тутберидзе, поэтому я вас тоже приглашаю.

— А сколько по времени занимают тренировки?

— Примерно полтора часа.

— А бывает так, что вы не тренируетесь, говорите «у меня отпуск» и неделю не выходите на лед?