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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Фигурное катание — моя отдушина. Тренируюсь каждый день, кайфую, выходя на лед»

— Фигурное катание — это моя отдушина. Сейчас я понимаю, что выходя на тренировки — а я тренируюсь каждый день — все заботы бытовые уходят на второй план, ты просто кайфуешь и отбрасываешь все мысли, выходя на лед.

Алина Загитова: «Фигурное катание — моя отдушина. Тренируюсь каждый день, кайфую, выходя на лед» | Источник: Sports.Ru

— А вы много тренируетесь?

— Каждый день, после вас я пойду на тренировку. У нас скоро будет большой тур по всем городам нашей страны у Этери Тутберидзе, поэтому я вас тоже приглашаю.

— А сколько по времени занимают тренировки?

— Примерно полтора часа.

— А бывает так, что вы не тренируетесь, говорите «у меня отпуск» и неделю не выходите на лед?

— Наверное, это в мае. Я себе позволяю это, заставляю через силу. Потому что у меня есть опыт, когда утром просыпаешься и думаешь: ну вот сегодня я, наверное, ничего не буду делать… но так не получается у меня! Это уже издержки профессии, — отметила олимпийская чемпионка в программе «Доброе утро» на Первом канале.

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