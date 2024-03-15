Алина Загитова: «Фигурное катание — моя отдушина. Тренируюсь каждый день, кайфую, выходя на лед»

— А вы много тренируетесь?
— Каждый день, после вас я пойду на тренировку. У нас скоро будет большой тур по всем городам нашей страны у Этери Тутберидзе, поэтому я вас тоже приглашаю.
— А сколько по времени занимают тренировки?
— А бывает так, что вы не тренируетесь, говорите «у меня отпуск» и неделю не выходите на лед?
— Наверное, это в мае. Я себе позволяю это, заставляю через силу. Потому что у меня есть опыт, когда утром просыпаешься и думаешь: ну вот сегодня я, наверное, ничего не буду делать… но так не получается у меня! Это уже издержки профессии, — отметила олимпийская чемпионка в программе «Доброе утро» на Первом канале.