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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев о журналистике: «После триумфального примирения дал Загитовой пару советов. Объяснил, что делать, чтобы заметно добавить»

— Учиться, чтобы стать журналистом — обязательно?

Губерниев о журналистике: «После триумфального примирения дал Загитовой пару советов. Объяснил, что делать, чтобы заметно добавить» | Источник: Sports.Ru

— Если ты дурак — можешь ничему не учиться. Я не говорю, что обязательно нужно закончить факультет журналистики. Нет. Но мне тут недавно позвонила известная спортсменка. Ты ее прекрасно знаешь. Красивая, талантливая, замечательная. Но ее не взяли на «Матч ТВ». И она спрашивает: «Дим, может договоришься, и я буду ведущей хотя бы на “России-24”?

Серьезно? Может, ты сразу будешь вести программу «Вести» в 20:00? Некоторым людям действительно не приходит в голову, что иногда стоит сначала поучиться, получить образование, походить на курсы. Этот момент удивляет и забавляет.

Алина Загитова не даст соврать — после нашего триумфального примирения я дал ей пару конкретных советов. Объяснил, что нужно делать, чтобы заметно добавить. И ее помощница записала кое-какие моменты.

— Она серьезно отнеслась к твоим словам? Не подумала, что ты снова ее троллишь?

— Мне показалось, что серьезно, — отметил Губерниев.

«Если бы все говорили на одном языке, я был бы рядом с Опрой Уинфри». Интервью с Губерниевым.

«Два или три занятия у меня — и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире.

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