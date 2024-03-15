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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о турнире шоу-программ: «Все как всегда на высшем уровне. Даже не знаю, что может испортить этот турнир»

Соревнования фигуристов прошли 9 марта в Санкт-Петербурге. Второй год подряд победу одержал Алексей Ягудин.

Загитова о турнире шоу-программ: «Все как всегда на высшем уровне. Даже не знаю, что может испортить этот турнир» | Источник: Sports.Ru

«Да, я его (турнир) смотрела. Все как всегда на высшем уровне. Очень понравилась организация. И видно, как все спортсмены максимально старались, они были уникальными в своем роде. Я даже не знаю, что может испортить этот турнир», — сказала олимпийская чемпионка Загитова.

Шоу-турнир фигуристов накрыла ругань: Ягудин против болельщиков и соперников, Первый канал вырезал номера.

Шоу-турнир фигуристов провален — что надо менять?

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