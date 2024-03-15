Загитова о турнире шоу-программ: «Все как всегда на высшем уровне. Даже не знаю, что может испортить этот турнир»
Соревнования фигуристов прошли 9 марта в Санкт-Петербурге. Второй год подряд победу одержал Алексей Ягудин.
Соревнования фигуристов прошли 9 марта в Санкт-Петербурге. Второй год подряд победу одержал Алексей Ягудин.
«Да, я его (турнир) смотрела. Все как всегда на высшем уровне. Очень понравилась организация. И видно, как все спортсмены максимально старались, они были уникальными в своем роде. Я даже не знаю, что может испортить этот турнир», — сказала олимпийская чемпионка Загитова.
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Шоу-турнир фигуристов провален — что надо менять?