Загитова о турнире шоу-программ: «Все как всегда на высшем уровне. Даже не знаю, что может испортить этот турнир» | Источник:

«Да, я его (турнир) смотрела. Все как всегда на высшем уровне. Очень понравилась организация. И видно, как все спортсмены максимально старались, они были уникальными в своем роде. Я даже не знаю, что может испортить этот турнир», — сказала олимпийская чемпионка Загитова.