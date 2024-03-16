Навиславская о номере Туктамышевой: «Кто-то увидел Лизу, кто-то — Цветаеву или абстрактного творца. Речь идет про человека и про его взаимоотношения с жизнью и смертью» | Источник: Sports.Ru

— В этом году на турнире шоу-программ было много драмы, много номеров с уклоном в грусть. Как вам кажется, почему так получилось?

— Никакой специальной работы точно не было, задание было одно — номер на материале какого-то русского искусства. На самом деле Евгений Семененко, например, хотел веселое, у него было несколько идей, он хотел, чтобы это было празднично.

Но мне кажется, что сыграла роль общая атмосфера. Какой-то, наверное, не очень радостный момент в истории мира со всех сторон, и это ощущается. А поскольку была дана свобода с одним выбранным направлением, то, конечно, все получилось так, как человек почувствовал.

Когда Лиза выбрала это стихотворение, я ей сказала: «Ты дослушала до конца? Тебя все устраивает?» А она: «Меня вот это тронуло». Фигуристы — люди самостоятельные, со своими жизненными взглядами, что отзывается, то они и катают.

— Какой образ воплощала Лиза — саму Марину Цветаеву, какого-то абстрактного творца или же что-то иное вы закладывали в эту постановку?

— Изначально это была Лиза, которую трогает то, что она слышит. Когда стали создавать визуальный образ, я поняла, что мне хочется сделать ее более строгой.

Поэтому это платье возникло — был запрос: «Сделайте почти вечернее платье, сделайте женственную и очень аккуратную прическу».

Это было сделано для того, чтобы Лиза была другой, взрослее, серьезнее и трагичнее. Образ Лизы в фигурном катании — он другой, мягко говоря. То, что она вышла здесь в новом для себя амплуа, мне кажется, сработало ей в плюс.

У нас не было задачи: «Ты — Цветаева», задача была: «Ты — творческий человек, ты создаешь, ты — художник».

Фигурное катание, как и балет, может давать широту восприятия: кто-то прочитал ее как Лизу, кто-то — как Цветаеву, кто-то — как абстрактного творца, и это не испортило никому впечатление. Речь идет про человека и про его взаимоотношения с жизнью и смертью.

Номер Лизы был сделан вплоть до того, что я «портила» ей специально карандаш, которым она пишет, она искала листы определенного цвета.

Мелочи важны, это все атмосфера, со стороны может быть незаметно, а когда ты внутри и у тебя в руках карандаш, который «пожил жизнь», ты по-другому себя чувствуешь. Оно и выстрелило поэтому, мне кажется.

Номер оригинально построен? Нет, но он очень грамотно построен и сделан под нее. Лиза очень выразительная, многое выдержавшая на своем пути, поэтому есть, о чем катать, — сказала Елизавета Навиславская.

«После драматичного “Русского вызова” в следующем году жду веселья». Идеи Лизы Туктамышевой для шоу-турнира.