Чемпионка мира по танцам Каташинская о шоу-турнире: «Для меня номер один — это Ягудин. Еще выделю Кагановскую и Некрасова, Туктамышеву» | Источник: Sports.Ru

— Какие впечатления у вас остались от турнира шоу-программ?

Марина: Начнем с того, что в этом году победителем уже традиционно стал Алексей Ягудин. Это такая добрая, классная традиция этого мастодонта, стать хедлайнером этого турнира. Я думаю, для всех участников он является эталоном.

Все-таки это турнир среди сильнейших, сложно сравнивать уровень мастерства участников, потому что Ягудин — это такой high level, который даже в мире сложно кому-то оправдать.

Хочется отметить, что мы очень классно начинаем продвигать наши традиции, и ключевым стало, что номера ставились в особенном ключе русской традиции, люди подключали туда не только свои идеи, но и придерживались истории российской культуры.

Конечно, для зрителя это намного ближе. И наконец-то мы живем не просто прошлой культурой — Золотой век, Серебряный век, но и захватываем новую историю, которую, возможно, в будущем будем называть Платиновым веком.

— В этом году жюри выбирали свой топ-3 участников, и исходя из этого уже формировались итоговые результаты. А можете выделить свой топ-3?

Артемий: Так не хочется никого обидеть! Я скажу свой топ-3 из девушек и топ-3 из мужчин. В топ-3 девушек у меня входят Женечка Медведева, Лиза Туктамышева и Анечка Фролова. А в топ-3 из мужчин — безоговорочно Алексей Ягудин, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

Марина: Я не буду выделять по мужчинам, женщинам и парам, это можно с ума сойти. Для меня номер один — это Ягудин. Номер два — Кагановская и Некрасов, меня очень зацепила тема «Мастера и Маргариты», это очень востребованная и многогранная тема.

Это история про то, как сыграть «Мастера и Маргариту» без каких-то условностей по типу прыжка под пояс. Это тоже некая нагрузка. Если ты берешь какую-то известную тему, которая сейчас на повестке, то, с одной стороны, можно сказать, как это тривиально, а с другой — какая должна быть смелость, чтобы ее взять.

Так что-то, что сделали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, для меня было смело. Ну и, конечно, Туктамышева — для меня это флагман неодноразовых выступлений и побед, человек, который показывает, что спорт — это дело жизни. Это история правильного фундаментального спорта.

«После драматичного “Русского вызова” в следующем году жду веселья». Идеи Лизы Туктамышевой для шоу-турнира.