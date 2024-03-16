Чемпионка Европы объяснила свою победу отсутствием российских фигуристок

Хендрикс 24 года, она является чемпионкой Европы 2024 года. Также на ее счету серебро (2022) и бронза (2023) чемпионата мира.

«Мне повезло, что русские не участвуют в соревнованиях. Однако я ничего не могу с этим поделать. Я все равно должна выигрывать сама. Просто так в тройку лидеров не попадешь», — приводит слова фигуристки Humo.

Фигуристка отметила, что не считает свою медаль менее ценной из-за отсутствия на турнире российских спортсменок, а также добавила, что могла бы завоевать больше наград.