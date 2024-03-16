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16 марта, источник: Спорт РИА Новости

Чемпионка Европы объяснила свою победу отсутствием российских фигуристок

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс заявила, что ей повезло, что россиянки не смогли принять участие в победном для нее чемпионате Европы.

Источник: Reuters

Хендрикс 24 года, она является чемпионкой Европы 2024 года. Также на ее счету серебро (2022) и бронза (2023) чемпионата мира.

«Мне повезло, что русские не участвуют в соревнованиях. Однако я ничего не могу с этим поделать. Я все равно должна выигрывать сама. Просто так в тройку лидеров не попадешь», — приводит слова фигуристки Humo.

Фигуристка отметила, что не считает свою медаль менее ценной из-за отсутствия на турнире российских спортсменок, а также добавила, что могла бы завоевать больше наград.

«Сложный вопрос, но я так не думаю. Я знаю, что получила бы больше медалей, если бы фигурное катание было абсолютно чистым», — добавила она.

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