«Отощала-то как»: исхудавшую фигуру Загитовой в мини-юбке обсудили в соцсетях
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встревожила фанатов, опубликовав новые фото. За последнее время спортсменка заметно похудела.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встревожила фанатов, опубликовав новые фото. За последнее время спортсменка заметно похудела.
В соцсетях появились новые фотографии Загитовой. На одних она изображена в кожаном черном костюме с курткой и мини-юбкой. На ногах у фигуристки красные остроносые туфли, в руках модная объемная сумка.
Второе фото запечатлело Алину в куртке-косухе, надетой поверх короткой юбки. На спортсменке полупрозрачные колготки, черные носки и ботинки на грубой подошве.
Оба снимка открыли взглядам тонкие ноги фигуристки. Подписчики решили, что их любимица переборщила с диетами и попросили Алину набрать хотя бы пару килограммов:
«“Отощала-то как”, “Она очень изменилась, похудела”, “Алинка! Ты очень похудела. Держи себя в формах! Но и добреть не надо!”, “Накормить хочется, совсем исхудала бедняжка”, “Ой, худенькая какая… Алина, береги здоровье”, “Ну и зачем над собой такие эксперименты ставить, для чего эта худоба? Квады Алина не разучивает и к ОИ, ЧМ не готовится”, “Это такой ракурс и черные колготки. Уж у Алины ноги накачанные”», — прокомментировали снимки пользователи соцсетей.