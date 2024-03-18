«Отощала-то как»: исхудавшую фигуру Загитовой в мини-юбке обсудили в соцсетях

В соцсетях появились новые фотографии Загитовой. На одних она изображена в кожаном черном костюме с курткой и мини-юбкой. На ногах у фигуристки красные остроносые туфли, в руках модная объемная сумка.

«“Отощала-то как”, “Она очень изменилась, похудела”, “Алинка! Ты очень похудела. Держи себя в формах! Но и добреть не надо!”, “Накормить хочется, совсем исхудала бедняжка”, “Ой, худенькая какая… Алина, береги здоровье”, “Ну и зачем над собой такие эксперименты ставить, для чего эта худоба? Квады Алина не разучивает и к ОИ, ЧМ не готовится”, “Это такой ракурс и черные колготки. Уж у Алины ноги накачанные”», — прокомментировали снимки пользователи соцсетей.