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11:56 (мск), источник: Московский комсомолец

«Отощала-то как»: исхудавшую фигуру Загитовой в мини-юбке обсудили в соцсетях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встревожила фанатов, опубликовав новые фото. За последнее время спортсменка заметно похудела.

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фотографии

В соцсетях появились новые фотографии Загитовой. На одних она изображена в кожаном черном костюме с курткой и мини-юбкой. На ногах у фигуристки красные остроносые туфли, в руках модная объемная сумка.

Второе фото запечатлело Алину в куртке-косухе, надетой поверх короткой юбки. На спортсменке полупрозрачные колготки, черные носки и ботинки на грубой подошве.

Оба снимка открыли взглядам тонкие ноги фигуристки. Подписчики решили, что их любимица переборщила с диетами и попросили Алину набрать хотя бы пару килограммов:

«“Отощала-то как”, “Она очень изменилась, похудела”, “Алинка! Ты очень похудела. Держи себя в формах! Но и добреть не надо!”, “Накормить хочется, совсем исхудала бедняжка”, “Ой, худенькая какая… Алина, береги здоровье”, “Ну и зачем над собой такие эксперименты ставить, для чего эта худоба? Квады Алина не разучивает и к ОИ, ЧМ не готовится”, “Это такой ракурс и черные колготки. Уж у Алины ноги накачанные”», — прокомментировали снимки пользователи соцсетей.

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