«Как Шанель»: Аделия Петросян восхитила элегантностью черно-белого образа

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Петросян стала лучшей спортсменкой 2023 года по версии читателей РИА Новости Спорт. Юная фигуристка обошла в голосовании олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Викторию Листунову и чемпионку Европы 2021 года по художественной гимнастике Лалу Крамаренко.

Аделия пришла на мероприятие в элегантном образе. Фигуристка надела черные брюки и белую женственную блузку, украшенную большим черным бантом. Вьющиеся волосы Петросян собрала в низкий пучок. Фотографии с наградой Аделия выложила в соцсети.

«Спасибо за премию, для меня это неожиданно и очень приятно», — написала фигуристка.

Подписчики одобрили лук фигуристки и в очередной раз отметили, что Аделия одевается с большим вкусом: