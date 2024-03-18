«Как Шанель»: Аделия Петросян восхитила элегантностью черно-белого образа
16-летняя фигуристка-одиночница Аделия Петросян получила почетную премию. На церемонию вручения награды чемпионка России пришла в черно-белом наряде.
16-летняя фигуристка-одиночница Аделия Петросян получила почетную премию. На церемонию вручения награды чемпионка России пришла в черно-белом наряде.
Петросян стала лучшей спортсменкой 2023 года по версии читателей РИА Новости Спорт. Юная фигуристка обошла в голосовании олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Викторию Листунову и чемпионку Европы 2021 года по художественной гимнастике Лалу Крамаренко.
Аделия пришла на мероприятие в элегантном образе. Фигуристка надела черные брюки и белую женственную блузку, украшенную большим черным бантом. Вьющиеся волосы Петросян собрала в низкий пучок. Фотографии с наградой Аделия выложила в соцсети.
«Спасибо за премию, для меня это неожиданно и очень приятно», — написала фигуристка.
Подписчики одобрили лук фигуристки и в очередной раз отметили, что Аделия одевается с большим вкусом:
«“Мне нравится, как она одевается. Прям идет ей”, “Аделе очень идет черно-белая гамма”, “Как Шанель”, “Как всегда, прекрасный подбор одежды. Всегда выглядит как принцесса!”, “Какая же она красивая. Какой у нее прекрасный стиль”, “Гимназистка 19 века”, “Какой талант красиво одеваться”, “Наша маленькая леди”».