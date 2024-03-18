Американский журналист Филипп Херш: Считаю заявления «все российские спортсмены — допингисты» ужасно несправедливыми

— Мне кажется странным, что все вокруг обвиняют в допинге лишь одну страну. Да, последние 10 лет Россия ведет себя в этом вопросе довольно нагло. Но самые знаменитые допинг-кейсы в истории спорта — это Мэрион Джонс, Лэнс Армстронг и Бен Джонсон. Два американца и канадец.

Я считаю заявления «все российские спортсмены — допингисты» ужасно несправедливыми. У вас есть этому подтверждение? Тогда на чем вы основываетесь?

В этом и есть разница между журналистом и просто человеком с мнением. Удивлюсь ли я, если выяснится, что кто-то из штаба Тутберидзе давал запрещенные препараты Камиле? Нет. Но могу ли я это утверждать? Нет, потому что у меня нет доказательств.

Да, люди много говорят о жестких методах Тутберидзе, и, к сожалению для ее поклонников, есть видео, которые подтверждают ее исключительную требовательность. Мы слышали, как после проката олимпийской программы Этери встретила Камилу вопросом «почему ты вообще перестала бороться?».

Но ведь никто из западных критиков не видел своими глазами, что происходит на катке Тутберидзе. Вдумайтесь, никто из западных журналистов ни разу не получил доступ в «Хрустальный». Перед Играми в Пекине там побывал Джонни Вейр, но его фильм так и не вышел после допинг-скандала с Камилой.

— А вы бы хотели туда попасть?

— Я много раз пытался договориться через вашу федерацию об интервью с Этери — у нее явно нет проблем с английским. Но каждый раз получал отказ — даже в те времена, когда к Тутберидзе ни у кого не было вопросов, а она была известна просто как тренер феноменальных российских фигуристок.

А сейчас уже есть определенная дискуссия на тему того, каким образом ее спортсменки оказались на вершине мирового спорта. И я сомневаюсь, что Этери согласится на интервью с журналистом, который станет задавать неудобные вопросы.

Но я хочу подчеркнуть: нельзя всех мазать одной краской, нельзя огульно обвинять всех российских спортсменов в том, что они принимают запрещенные препараты. Сколько российских фигуристов попались на положительных допинг-пробах? Немного, особенно если вспомнить, сколько у России сильных фигуристов.

Да, допинг в фигурном катании вообще редкая штука, и Россия в процентном соотношении тут все равно в лидерах. И нет, никто не стремится на Западе «устранить этих русских любой ценой». Я устал от того, что про русских принято говорить как бы свысока.

Если посмотреть на число наших допинг-кейсов в других видах спорта, для этого нет никаких оснований. В Америке было достаточно громких историей с запрещенными препаратами, и не все наши нарушители пойманы с поличным — просто потому, что раньше с этим было не так строго.