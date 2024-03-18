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14:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигурист Дикиджи поспорил с Галлямовым, что исполнит пятерной прыжок

Дикиджи поспорил с Галлямовым, что до конца лета исполнит пятерной прыжок.

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чемпион мира 2021 года в парном катании Александр Галлямов заявил, что серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи заключил с ним пари, по условиям которого одиночник до конца лета прыгнет пятерной прыжок.

В мужском фигурном катании исполнены все виды четверных прыжков, в том числе аксель в четыре с половиной оборота. Пятерной прыжок на соревнованиях не исполнялся.

«Мы поспорили, что до конца лета он прыгнет пятерной прыжок и запишет видео. Я, конечно, уже не буду ходить к нему на лед, хотя наши катки располагаются в трех-пяти километрах. Не буду давить, верю, что всё у него получится», — сказал Галлямов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Дикиджи завоевал серебряную награду на чемпионате России, который проходил в декабре 2023 года в Челябинске. Также фигурист стал победителем двух этапов Гран-при России — в Казани и Москве.

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