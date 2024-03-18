Фигурист Дикиджи поспорил с Галлямовым, что исполнит пятерной прыжок

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240834&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чемпион мира 2021 года в парном катании Александр Галлямов заявил, что серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи заключил с ним пари, по условиям которого одиночник до конца лета прыгнет пятерной прыжок.

В мужском фигурном катании исполнены все виды четверных прыжков, в том числе аксель в четыре с половиной оборота. Пятерной прыжок на соревнованиях не исполнялся.

«Мы поспорили, что до конца лета он прыгнет пятерной прыжок и запишет видео. Я, конечно, уже не буду ходить к нему на лед, хотя наши катки располагаются в трех-пяти километрах. Не буду давить, верю, что всё у него получится», — сказал Галлямов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.