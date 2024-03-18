Херш о регрессе в женском катании: «Сейчас Трусовой были бы не нужны пять квадов, а Щербакова смогла бы выигрывать без ультра-си» | Источник: Sports.Ru

— Наверное, это можно объяснить сменой поколений. Да, мне грустно, что не соревнуется Анна Щербакова — она мне всегда особенно нравилась. Александра Трусова — замечательная спортсменка, с очень сильным характером, но давайте честно: катание никогда не было ее сильной стороной. А у Ани были удивительные линии, у нее было все, чтобы стать заметной фигуристкой на долгие годы.

Вашим фигуристкам очень повезло: в России столько ледовых шоу, куда валом валят зрители и где платят огромные деньги. Поэтому нельзя сказать, что Щербакова, Трусова или даже Медведева прекратили выступать — их до сих пор можно увидеть на льду.

В мировом женском катании, кстати, тоже можно было бы говорить о смене поколений после Олимпиады. Но из-за отстранения россиянок для некоторых иностранных фигуристок, которые катаются давно, но не исполняют ультрасложный контент, открылось окно возможностей.

Ирония в том, что сейчас Трусовой были бы не нужны пять квадов, Валиева бы обошлась без тройного акселя и нескольких четверных, а Щербакова вообще смогла бы выигрывать без ультра-си. Это довольно неожиданный поворот для женского фигурного катания, — рассказал американский журналист.