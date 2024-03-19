Российский фигурист поспорил, что прыгнет пятерной прыжок. Реально ли это? | Источник: Спорт-Экспресс

Владислав Дикиджи — главное открытие текущего сезона в России. Парень, который до последнего оставался в юниорском спорте и о котором знали разве что те, кто следит за городскими стартами в Санкт-Петербурге, стал настоящей звездой всего за полгода.

У Дикиджи две победы на этапах «Гран-при», серебро чемпионата России и бронза недавней спартакиады. Влад берет свое за счет техники и продолжает прогрессировать. Так, недавно Дикиджи стал вторым человеком в мире, кому покорился четверной аксель, а теперь он и вовсе нацелился на пятерной. Какие шансы у него осилить прыжок в пять оборотов?

После четверного акселя нацелился на прыжок в пять оборотов

Российский фигурист Владислав Дикиджи заключил пари с бронзовым призером Олимпийских игр Александром Галлямовым. 19-летний спортсмен пообещал Галлямову исполнить пятерной прыжок до конца лета. «Мы поспорили на определенные условия, что до конца лета он прыгнет пятерной прыжок и запишет видео. Я, конечно, уже не буду ходить к нему на лед, хотя наши катки располагаются в 3−5 км. Но все же я не буду давить, я верю в него и верю в то, что у него все обязательно получится. Ждите, скоро все будет», — сказал Галлямов на видео, опубликованном в его телеграм-канале. Подобное видео можно было бы расценить как шутку, но давайте вспомним, что какие-то две недели назад Дикиджи показал, как исполнил четверной аксель на тренировке.

Прыжок в четыре с половиной оборота долгое время оставался несбыточной мечтой, которая не покорилась даже Юдзуру Ханю. Близок к ней был Артур Дмитриев — младший, однако успешных попыток мы так и не увидели (есть одна с ледового шоу, но качество видео не позволяет судить о докруте прыжка). К попытке Владислава также можно придираться, да и сделан элемент был не на соревнованиях, так что официально единственным человеком в мире, кто действительно владеет прыжком, остается пока Илья Малинин. Однако слово свое Дикиджи сдержал. Просто напомним, что фигурист сказал в интервью «СЭ» еще в ноябре. «Я и правда очень хочу прыгнуть четверной аксель. Мне кажется, что это мне под силу. Конечно, не сейчас, не в текущей форме. Но когда я поправлю здоровье, поднаберу немного, то смогу прыгнуть четыре с половиной», — заявил Владислав сразу после «Гран-при Москвы».

Кроме Дикиджи, пятерной ожидают от Малинина и Шомы Уно

Дикиджи утверждал, что опасно рисковать с новыми элементами по ходу сезона, да и времени на это нет. А вот после того как пройдут основные старты — пожалуйста. После спартакиады не минуло и месяца, как Владислав освоил четверной аксель. Эта цель уже закрыта. Так что есть время и на пятерные. Тем более что эксперты верят в такую возможность.

«Если четверной аксель прыгают, то и пятерной тоже могут, — считает Мария Бутырская. — Раз Малинин прыгает четверной аксель, то в принципе такое реально. Все равно, когда прыгаешь пятерной или четверной, чистых четыре оборота не бывает. Но, я думаю, это реально». Допустил такую вероятность и Максим Траньков. Олимпийский чемпион, тренер и комментатор признал, что еще месяц назад не поверил бы, что Владу покорится аксель четыре с половиной. Однако он его сделал, чем убедил окружающих, что не стоит недооценивать его способности.

Наталья Бестемьянова отметила, что обычно о таких планах вслух не говорят. Обычно сначала делают — а уже потом заявляют. Но, как показала история с четверным акселем, Дикиджи не из тех, кто бросает слова на ветер. И все же ждут пятерной скорее от Ильи Малинина. Американец с российскими корнями, возможно, уже напрыгивает пять оборотов — так считает, к примеру, Матвей Ветлугин.

Алена Леонова отмечала, что у пятерного всего на пол-оборота больше, чем у акселя в четыре с половиной, так что в теории нет ничего невозможного. Главное — добиться высокой скорости крутки. Такой скоростью еще обладает Шома Уно. Японец говорил о планах на пятерные еще в далеком 2019-м, однако канадский журналист Тед Бартон до сих пор верит, что ему подобное под силу. «Я всегда знал, что эпоха пятерных наступит», — писал он в соцсетях.

Мотивация прыгать четверные зависит от дальнейшей политики ISU

Бартон — один из редких сторонников технического прогресса среди западных экспертов. Ведь и к прокатам Малинина отношение неоднозначное — многие считают, что одиночник делает чрезмерный упор на четверные явно в ущерб эстетике проката. Слышны такие претензии и в адрес Дикиджи. Ярче всего критикует Владислава комментатор Андрей Журанков. «Хочется сказать: “Вы вообще понимаете, что вы делаете, судьи?” Вы просто переворачиваете фигурное катание с ног на голову. У Дикиджи не было катания, скольжения: человек ходил всю программу, причем на неровных ногах, скажем так. Это первое. Второе: руки появляются только после того, как он закончил, начинает отплясывать это свое», — считает эксперт. В результате подобной критики Дикиджи сразу после успешной попытки четверного акселя сказал, что лучше займется компонентами, нежели будет продолжать нарабатывать этот элемент, ведь он понимает, что отстает по второй оценке от конкурентов.

Исполнять сверхсложный прыжок банально невыгодно. Весомого преимущества при текущей базовой стоимости четверной аксель не дает. Малинин бился с системой весь прошлый год и почти сдался, отказавшись от прыжка в начале этого сезона. Время не стоит на месте, когда-то и четверные казались фантастикой. Сейчас же квады — обыденность как у мужчин, так и у женщин. Так что пятерные вполне реальны, главное только, чтобы ISU не мешал техническому прогрессу. Разбалловку пятерных Международный союз конькобежцев пока не проводил. Говорят, к этому вопросу вернутся, когда увидят успешные попытки на тренировках, но есть ощущение, что именно высокие баллы могут стать нужной мотивацией, чтобы такие попытки появились. Иначе даже такие энтузиасты, как Дикиджи с Малининым, в конце концов сдадутся. Ведь хочется не только удивлять сложными прыжками, но и побеждать.