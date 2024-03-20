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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова, Петросян, Трусова, Базылюк выступят в шоу «Чемпионы на льду» в Челябинске, Новосибирске и Барнауле. Акатьевой нет в составе

Состав опубликован в соцсетях команды Этери Тутберидзе.

Загитова, Петросян, Трусова, Базылюк выступят в шоу «Чемпионы на льду» в Челябинске, Новосибирске и Барнауле. Акатьевой нет в составе | Источник: Sports.Ru

В шоу выступят Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Морис Квителашвили, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Макар Игнатов, Аделия Петросян, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова.

Софья Акатьева, которая изначально была на афише, в списке отсутствует.

Шоу в Челябинске пройдет 30 марта, в Новосибирске — 2 апреля, в Барнауле — 3 апреля.

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