Загитова, Петросян, Трусова, Базылюк выступят в шоу «Чемпионы на льду» в Челябинске, Новосибирске и Барнауле. Акатьевой нет в составе
Состав опубликован в соцсетях команды Этери Тутберидзе.
Состав опубликован в соцсетях команды Этери Тутберидзе.
В шоу выступят Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Морис Квителашвили, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Макар Игнатов, Аделия Петросян, Арсений Федотов, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова.
Софья Акатьева, которая изначально была на афише, в списке отсутствует.
Шоу в Челябинске пройдет 30 марта, в Новосибирске — 2 апреля, в Барнауле — 3 апреля.