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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигуристка Щербакова обратилась к болельщикам после операции

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила в Telegram-канале, что успешно перенесла операцию из-за травмы голеностопа и за нее можно больше не переживать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что спортсменка из-за повреждения не примет участие в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Операцию назначили на 20 марта.

«Со мной всё хорошо, за меня можно больше не переживать. Потихонечку прихожу в себя. Спасибо еще раз за ваши добрые слова и пожелания. А меня ждет восстановление», — сказала фигуристка в видеообращении.

Щербаковой 19 лет. Она трехкратная чемпионка России, чемпионка мира, призер чемпионатов Европы, олимпийская чемпионка 2022 года в личном первенстве.

Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
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