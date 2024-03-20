Фигуристка Щербакова обратилась к болельщикам после операции

Ранее стало известно, что спортсменка из-за повреждения не примет участие в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Операцию назначили на 20 марта.
«Со мной всё хорошо, за меня можно больше не переживать. Потихонечку прихожу в себя. Спасибо еще раз за ваши добрые слова и пожелания. А меня ждет восстановление», — сказала фигуристка в видеообращении.
Щербаковой 19 лет. Она трехкратная чемпионка России, чемпионка мира, призер чемпионатов Европы, олимпийская чемпионка 2022 года в личном первенстве.
Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания