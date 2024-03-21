ЧМ по фигурке без русских — позор. 40-летняя канадка показывает, что это надругательство над видом спорта

Международный сезон фигурного катания заканчивается главным турниром для всех спортсменов. Чемпионат мира-2024 в Монреале стартовал с коротких программ парников. Несмотря на нервные тренировки почти у всех топовых дуэтов, хороших прокатов выдалось прилично. Не подвели и экс-россияне, которые продолжают претендовать на медали.

Первыми планку в 70+ баллов за короткую программу пробили грузины Анастасия Метелкина и Лука Берулава, тренирующиеся в Перми. Впервые в сезоне их настраивали на прокат не только личные тренеры, но еще и Этери Тутберидзе. Пару недель назад они уверенно выиграли чемпионат мира среди юниоров, хотя и не избежали ошибок. Эмоционально Метелкина и Берулава выдали лучший прокат в сезоне, разве что потеря уровня сложности на тодесе помешала подобраться поближе к лидерам. За выступление они получили 72,02 балла — накопленный рейтинг позволил им стартовать лишь в третьей разминке, что тоже сказалось на щедрости судей.

Вопрос стартового номера коснулся и еще одного дуэта. Минерва Хазе и Никита Володин провели тренировки перед чемпионатом откровенно средне, неуверенно и с большим количеством ошибок. Были опасения, что фигуристы не справятся и с соревновательным прокатом. К счастью, все обошлось. Видно, как Хазе и Володин с начала сезона прибавили в качестве элементов и в общей скатанности. Пока им не удается избавиться от мелких шероховатостей, но по цельному впечатлению — очень хорошо. 72,10 балла — минимальные 0,08 балла от Метелкиной и Берулавы. Кажется, судьи ставят дебютантов на один уровень.

Действующим чемпионам мира Рику Миуре/Рюити Кихаре ошибок избежать не удалось. Понятно, что подготовка у японцев вышла почти нулевой: из-за травмы спины у партнера фигуристы пропустили почти весь сезон и возобновили тренировки лишь в январе. В сжатые сроки Миура и Кихара сделали максимум, но это не блестящие выступления образца победного года. Интересно, что некоторые судьи были готовы закрывать глаза на ошибки чемпионов. На удивление, не все. Разброс оценок за параллельный тройной тулуп с недокрутом — от −3 до +3. На выбросе-лутце такая же история — скорее всего, часть арбитров посчитала, что партнерша коснулась свободной ногой на выезде. 73,53 балла — пока что пропасть от их прошлых достижений.

На канадцах Деанне Стеллато-Дудек и Максиме Дешаме арена Bell Centre буквально взорвалась от эмоций. Местных лидеров публика принимала так, что заглушала комментаторов трансляции. На шестиминутной разминке 40-летняя Деанна и 32-летний Максим выглядели слегка нервно, однако это не помешало им собраться к моменту выступления. На некоторых элементах проглядывали нервы, особенно это коснулось тройного выброса-риттбергера. Понятно, что дома канадцев точно вряд ли бы обидели, учитывая все достижения и родные монреальские стены. 77,48 балла — новый личный рекорд и малое золото по итогам первого дня.

Бурные аплодисменты в адрес канадцев едва не помешали Саре Конти и Никколо Мачии, выступившим под заключительным стартовым номером. Итальянцы по сезону часто косячили после прошлогоднего успеха, а на чемпионате Европы даже не смогли побороться за медали. Тем не менее и им удалось выжать из себя максимум. Немного спорным выглядел только тройной подкрут — судьи справедливо не засчитали шпагат Сары и поставили третий уровень сложности. За прокат Конти и Мачии получили 72,88 балла, на копейки опередив немцев и грузин.

Очевидно, что после коротких программ лидеры идут очень плотно. У Стеллато-Дудек и Дешама есть небольшой задел, но и его нельзя назвать огромным преимуществом. Так что в произвольной будет жарко — борьба начнется практически с нуля.

Чемпионат мира. Пары. Короткая программа

Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 77,482 Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 73,533 Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 72,884 Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) — 72,105 Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) — 72,02