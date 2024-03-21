Медведева, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов, Гуменник, Дикиджи выступят в шоу Авербуха в Санкт-Петербурге 26 марта
Программа посвящена 50-летию серебряного призера Олимпиады-2002, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.
Программа посвящена 50-летию серебряного призера Олимпиады-2002, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.
В шоу примут участие:
Алексей Ягудин.
Роман Костомаров.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Оксана Домнина и Максим Шабалин.
Албена Денкова и Максим Ставиский.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Евгения Медведева.
Марк Кондратюк.
Дмитрий Алиев.
Мария Петрова и Алексей Тихонов.
Полина Тихонова.
Александра Степанова и Иван Букин.
Елизавета Туктамышева.
Михаил Коляда.
Артем Федорченко.
Матвей Ветлугин.
Владислав Дикиджи.
Петр Гуменник.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
Также ожидается участие Евгения Семененко и Софьи Самодуровой, хотя пока эта информация не подтверждена.