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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов, Гуменник, Дикиджи выступят в шоу Авербуха в Санкт-Петербурге 26 марта

Программа посвящена 50-летию серебряного призера Олимпиады-2002, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Медведева, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов, Гуменник, Дикиджи выступят в шоу Авербуха в Санкт-Петербурге 26 марта | Источник: Sports.Ru

В шоу примут участие:

Алексей Ягудин.

Роман Костомаров.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Албена Денкова и Максим Ставиский.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Евгения Медведева.

Марк Кондратюк.

Дмитрий Алиев.

Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Полина Тихонова.

Александра Степанова и Иван Букин.

Елизавета Туктамышева.

Михаил Коляда.

Артем Федорченко.

Матвей Ветлугин.

Владислав Дикиджи.

Петр Гуменник.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Также ожидается участие Евгения Семененко и Софьи Самодуровой, хотя пока эта информация не подтверждена.

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