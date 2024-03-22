Петербуржец выиграл медаль чемпионата мира за Германию. А золото забрала 40-летняя фигуристка

Чемпионат мира по фигурному катанию

Пары. Итоговое положение

1. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 221,56

2. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) — 217,88

3. Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) — 210,40



Мужчины. Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) — 107,72

2. Юма Кагияма (Япония) — 106,35

3. Илья Малинин (США) — 105,97.

Чемпионат мира в Монреале продолжается. Второй день стал развязкой турнира в парном катании — победила ожидаемо канадская пара Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Следом за ними — японцы Рику Миура и Риючи Кихара, а вот на третьем месте дуэт из Германии Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин. Экс-россиянин проводит с новой партнершей первый совместный сезон, но уже достиг таких высот. Одиночники показали короткую программу. И она определила важные тенденции. Из пула претендентов на чемпионство неожиданно выпал француз Адам Сяо Хим Фа, а Илья Малинин, несмотря на идеальный прокат, пока только третий — без четверного акселя обойти японцев ему не удается.

Французы вновь поражают своей бесхарактерностью

Стабильная нестабильность — вот что хочется сказать о французских одиночниках. Этой стране удалось подготовить уникальное поколение. Что Кевин Эймоз, что Адам Сяо Хим Фа — Фигуристы с большой буквы. Они умеют заставить зрителя рыдать. Или пронзительным прокатом, или сверхсложным контентом. Или таким оглушительным провалом, что никаких эмоций, кроме банального сочувствия, не остается. Сяо Хи Фа в хороший день может обыграть кого угодно, хоть самого Илью Малинина. И мы это видели осенью. Только вот когда будет этот тот самый хороший день, не знает ни сам Адам, ни высшие силы. Ошибка на стартовом лутце и акселе, падение с каскада — итоговое 19-е место и попадание в произвольную — скорее аванс за прежние заслуги и желание судей дать спортсмену шанс реабилитироваться в субботу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F9pq_epzXZQ?si=Ba2rggF9H9u3aFjC" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я был готов так хорошо, как никогда. Трудно сказать, что произошло», — выдал он журналистам после своего выступления. Кроме как заразной болезнью невезения, которую Сяо Хи Фа подхватил у своего коллеги Эймоза, подобный срыв объяснить едва ли получится. Так или иначе, в битве за первое место минус один. Или даже минус два — кореец Чжа Чжун Хван также был неубедителен и хоть попал в топ-10, но уступает лидерам значительно. Реальных претендентов на тройку, по сути, трое — Шома Уно, Юма Кагияма и Илья Малинин. Малинин до последнего решал, рисковать ему с четверным акселем в короткой или нет. Не стал, и, возможно, это была стратегическая ошибка. Прокат получился не просто удачным, при всем желании придраться не к чему. Однако по компонентам Илья японским конкурентам уступает — пусть и разрыв некритичный.

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам | Источник: Reuters

Судьи не стали мешать канадскому празднику

Оценки за презентацию Ильи подсветили несовершенство текущей судейской системы. Разброс идет от 10-го места от судьи из Украины до уверенного первого места от представителя Турции. Вот давайте серьезно: о какой объективности и беспристрастности может идти речь, если профессионалы в панели арбитров выдают настолько различные цифры? Хочешь-не хочешь задумаешься о кулуарных играх и договоренностях между судьями… В парном катании подобных дипломатических сюжетов еще больше. Долгое время они мешали венгерской паре Мария Павлова/Алексей Святченко. Венгры из Сочи под руководством Федора Климова уже второй год подряд выступают на самом высоком уровне, однако реальное признание от судей получили, похоже, только сейчас. Формально по результату снова четвертое место — так же, как на чемпионате Европы. Но все-таки на Европе и конкуренция меньше, да и оценки в Монреале заметно приятнее, чем были в Каунасе.

За победу в провинции Квебек вообще могли бы бороться только лучшие российские пары — да и то на самом деле без явных гарантий на успех. Деанна Стеллато-Дудек в 40 лет набрала лучшую форму в своей карьере, партнер Максим Дешам голливудскую историю как минимум не портил. А судьи то ли под давлением легендарного Bell Center, болевшего за рожденную в США Деанну так же яростно, как за любимцев из «Канадиенс», то ли из уважения к почтенному возрасту девушки мешать празднику не стали. Общая сумма за 220 баллов, несмотря на грубую ошибку. При всем уважении к вернувшимся после тяжелой травмы японцам их прокат имел уже номинальное значение — даже без ошибки на сальхове обойти хозяев катка им бы не дали.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин тем временем — третьи. Уроки провального ЧЕ выучены, и теперь перед нами психологически цельный дуэт с большим будущим. А вот Анастасия Метелкина и Лука Берулава из сборной Грузии развалились. Откровенные вопросы есть к физической форме спортсменов, что, учитывая присутствие (хоть и формальное) в команде тренера Этери Тутберидзе, удивляет.