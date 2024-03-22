Фигуристы Хазе и Володин завоевали бронзу в парном катании на ЧМ

Победу одержали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшие 221,56 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, в активе которых 217,88 балла. Результат Хазе и Володина — 210,40.

Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко заняли четвертое место (204,60). Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава показали седьмой результат (189,30), австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур — десятый (182,71), нидерландцы Дарья Данилова и Михел Цыба — 14-й (172,24), поляки Юлия Щетинина и Михал Возняк — 19-й (155,91).