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11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигуристы Хазе и Володин завоевали бронзу в парном катании на ЧМ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Немка Минерва Хазе и выступающий под флагом Германии россиянин Никита Володин стали бронзовыми призерами в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в канадском Монреале.

Источник: AFP 2023

Победу одержали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, набравшие 221,56 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, в активе которых 217,88 балла. Результат Хазе и Володина — 210,40.

Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко заняли четвертое место (204,60). Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава показали седьмой результат (189,30), австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур — десятый (182,71), нидерландцы Дарья Данилова и Михел Цыба — 14-й (172,24), поляки Юлия Щетинина и Михал Возняк — 19-й (155,91).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

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