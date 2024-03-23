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11:34 (мск), источник: Sport24

«Какой ужас». Медведева отреагировала на теракт в «Крокусе»

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Какой ужас». Медведева отреагировала на теракт в «Крокусе» | Источник: Sport24

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Позднее в концертном зале начался пожар. Информация о погибших и пострадавших продолжает обновляться.

«Какой ужас. Соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Друзья, оставайтесь по возможности дома и доверяйте только проверенным источникам информации», — написала Медведева в телеграм-канале.

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