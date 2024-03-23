«Какой ужас». Медведева отреагировала на теракт в «Крокусе»
Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».
Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».
Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Позднее в концертном зале начался пожар. Информация о погибших и пострадавших продолжает обновляться.
«Какой ужас. Соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Друзья, оставайтесь по возможности дома и доверяйте только проверенным источникам информации», — написала Медведева в телеграм-канале.