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11:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главу ISU удивило количество препаратов, которые принимала Валиева

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Джэ Ёль заявил, что был удивлен количеством лекарственных препаратов, которые принимала российская фигуристка Камила Валиева.

Источник: Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал ее результаты с этой даты. В опубликованной мотивировочной части решения сообщалось, что, согласно данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Валиева принимала около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок в 2020—2021 годах.

«Мы были удивлены тем, что она употребляла столько препаратов в 15-летнем возрасте», — приводит слова главы ISU журналист Филип Херш в соцсети X.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде.

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