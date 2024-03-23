Главу ISU удивило количество препаратов, которые принимала Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал ее результаты с этой даты. В опубликованной мотивировочной части решения сообщалось, что, согласно данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Валиева принимала около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок в 2020—2021 годах.
«Мы были удивлены тем, что она употребляла столько препаратов в 15-летнем возрасте», — приводит слова главы ISU журналист Филип Херш в соцсети X.
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде.