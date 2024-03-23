Японка Сакамото выиграла третий чемпионат мира подряд в отсутствие российских фигуристок

ОТТАВА, 23 марта. /ТАСС/ Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей чемпионата мира в женском одиночном катании в третий раз подряд. Соревнования проходят в канадском Монреале.

Сакамото набрала 222,96 балла (73,29 за короткую программу + 149,67 за произвольную). Второе место заняла американка Изабо Левито (212,16; 73,73 + 138,43), бронзовую медаль выиграла представительница Южной Кореи Ким Чхэён (203,59; 66,91 + 136,68). Бельгийка Луна Хендрикс, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой.

Соревновательная часть чемпионата мира завершится в ночь на воскресенье по московскому времени. Фигуристы разыграют медали в танцах на льду и мужском одиночном катании.

Сакамото 23 года. Японка стала бронзовым призером Олимпиады в Пекине в одиночном катании. После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную Японии, в состав которой входила Сакамото, с третьего на второе место в командном турнире Игр в Пекине.