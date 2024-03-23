«Берегите себя и своих близких. Жизнь бесценна!» Трусова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье | Источник:

Вчера, 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 93 человек, число жертв может увеличиться.