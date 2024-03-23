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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова выразила соболезнования пострадавшим после теракта в Подмосковье

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выразила соболезнования в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

Источник: РИА "Новости"

«Это ужасно… Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написала Загитова на своем Telegram-канале.

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов.

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