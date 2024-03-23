Загитова пожертвовала 500 тысяч рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Ранее Сбербанк сообщил, что совместно с российским Красным Крестом открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
«Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплоченность и поддержка друг друга», — написала фигуристка в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографией с квитанцией, на которой указана сумма пожертвования.
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки, начался пожар. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте, задержали в Брянской области.