Загитова пожертвовала 500 тысяч рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Ранее Сбербанк сообщил, что совместно с российским Красным Крестом открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплоченность и поддержка друг друга», — написала фигуристка в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографией с квитанцией, на которой указана сумма пожертвования.