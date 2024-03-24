Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали чемпионами мира в танцах на льду

Судьи оценили их выступление в 222,20 балла, разместив на первом месте как после ритм-, так и после произвольного танца.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходит с 20 по 23 марта. В соревнованиях уже третий год подряд не принимают участия российские спортсмены в связи с решением ISU об их отстранении.