У фигурного катания новый король: Илья Малинин на ЧМ сделал 6 четверных (аксель тоже) и обновил мировой рекорд

Самым захватывающим для просмотра видом фигурного катание остается мужское одиночное. Поэтому именно парни закрывали чемпионат мира, даже без канадских спортсменов в топе. Очевидно, что за этим стартом будут следить, потому что до последнего имя победителя остается неизвестным.

Представитель Грузии Ника Егадзе снова не справился с произвольной программой. Первый элемент — четверной тулуп выехал, но немного проехал и упал, зацепившись за борт. Сразу после этой ошибки спортсмен сделал четверной сальхов — двойной тулуп, но тот же упал с сольного четверного сальхова и потом совсем развалился. Были степ-ауты, совсем заваленная ось и в целом достаточно слабые непрыжковые элементы. Видно, что фигурист сильно переживал, да и сил совсем не хватило. В итоге только 149,47 балла за прокат и 241,55 в сумме. Точно не на итоговое 13-е место рассчитывала Этери Тутберидзе.

Сема Уно расстается со званием чемпиона мира. Лидер после короткой не справился с контентом и остановился только на четвертом месте. Он упал с четверного риттбергера, четверной флип сделал в степ-аут, после этого сделал чистый каскад четверной тулуп — двойной тулуп, а во второй половине уверенно приземлил сольный четверной тулуп. После этого элемента японец пытался спасти ситуацию сложным каскадом — триксель + ойлер + тройной флип, но лишь усугубил ситуацию. От него уплыла даже бронза.

Еще на разминке Уно чувствовал себя не очень, не получались элементы, что сказалось и на прокате. За такое выступление Сема получил 173,13 балла, в сумме с шикарной короткой вышло 280,85. Но это лишь 4-й результат.

Чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа провалил короткую программу и после ее результатов оставался только на 19-м месте. Француз уже показывал, что может собираться после неудачных прокатов. Чемпионат мира не стал исключением. Фигурист с африканским корнями чисто исполнил четверной лутц, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и четверной тулуп. Адам на тот момент думал, что на пьедестал не претендует, поэтому после такого контента сделал колесо без опоры, а сразу после еще и сальто. В итоге два дедакшена за запрещенный элемент и сумасшедшие для первой разминки 206,90 балла за прокат и 284,39 в сумме. И такое выступление принесло ему бронзу чемпионата мира, несмотря на провал в первый день.

Юма Кагияма выходил на лед сразу после своего друга по сборной Уно. Но начал серебряный призер Олимпиады очень убедительно — четверной сальхов, четверной флип (относительная новинка для Юмы), четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов — все идеально. Во второй половине вроде приземлил тройной аксель, но тут же упал. Это было очень неожиданно. Юма приехал на чемпионат мира полностью подготовленным. Видимо, банально соскользнул при приземлении. Несмотря на эту ошибку, Кагияма получил лучшие оценки сезона — 203,30 балла за прокат и 309,65 в сумме. Программа под Rain, in Your Black Eyes — шедевральная. Все в акценты. Юма справился с сумасшедшей скоростью, не задохнувшись даже в концовке. Тем не менее даже такого перфоманса не хватило для золота.

Илья Малинин — новый чемпион мира. Американец пошел на риск и исполнил четверной аксель, а после прыгнул четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240882&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ко второй половине фигурист устал, сказалась недавняя болезнь. Поэтому дорожка шагов получилась совсем медленной. Но на прыжки Бога квадов, похоже, ничто не влияет. Илья сделал каскад четверной лутц — ойлер — тройной флип, получив за него 23,3 балла! Но и на этом не закончил удивлять публику: четверной тулуп — тройной тулуп и в концовке секвенция тройной лутц — тройной аксель. После финального элемента русский американец просто грохнулся на лед. За него даже стало боязно, не ударился ли он головой на радостях.

Судьи простили Илье минимальные недокруты на прыжках, которые он научился тщательно маскировать. Не пожалели и очень высоких компонентов. Очевидно, что это определенный аванс. В итоге он обновил мировой рекорд за произвольную — 227,79 балла, прошлый принадлежал Нейтану Чену (224,92). По сумме он пока не обошел олимпийского чемпиона, но 333,76 показывают, что скоро и это произойдет.

Мужчины. Чемпионат мира. Произвольная программа

Илья Малинин (США) — 227,79 Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 206,90 Юма Кагияма (Япония) — 203,30 Лукас Бричги (Швейцария) — 180,68 Джейсон Браун (США) — 180,46.

Мужчины. Чемпионат мира. Итоги

Илья Малинин (США) — 333,76 Юма Кагияма (Япония) — 309,65 Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 284,39 Сема Уно (Япония) — 280,85 Джейсон Браун (США) — 274,33.