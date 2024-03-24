Американский фигурист Илья Малинин с мировым рекордом выиграл чемпионат мира

ОТТАВА, 24 марта. /ТАСС/. Американец Илья Малинин обновил мировой рекорд в произвольной программе и стал победителем чемпионата мира по фигурному катанию. Соревнования проходили в Монреале.

По итогам двух программ Малинин набрал 333,76 балла (105,97 в короткой программе + 227,79 в произвольной). Фигурист исполнил шесть четверных прыжков в произвольной программе, в том числе самый «дорогой» — четверной аксель. Ранее мировой рекорд принадлежал американцу Натану Чену (224,92).

Второе место занял японец Юма Кагияма (309,65; 106,35 + 203,30), третье — француз Адам Сяо Хим Фа (284; 77,49 + 206,90). Лидировавший после короткой программы на тот момент действующий чемпион мира японец Сёма Уно остался четвертым (280,85; 107,72 + 173,13).

Ранее определились победители чемпионата мира в танцах на льду. Первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (222,20; 90,08 + 132,12), второе — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (219,68; 86,51 + 133,17), третье — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (216,52; 87,52 + 129,00). Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, стали 12-ми (188,34; 74,46 + 113,88).

Мужское одиночное катание завершило соревновательную программу чемпионата мира в Монреале. Следующее мировое первенство пройдет в Бостоне. Российские фигуристы не принимали участия в соревнованиях из-за санкций Международного союза конькобежцев.