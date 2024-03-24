Фигуристы из США выиграли медальный зачет чемпионата мира в Монреале

Фигуристы из США выиграли медальный зачёт чемпионата мира в Монреале | Источник: Чемпионат.com

На счету американских фигуристов три медали: два золота — в мужском одиночном катании у Ильи Малинина и в танцах на льду у Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, а также серебро в женском одиночном катании у Изабо Левито.

Второе место в общем медальном зачёте заняла сборная Японии, у которой золото за победу Каори Сакамото и два серебра — в спортивных парах у Рику Миуры и Рюити Кихары.

На третьем месте расположилась сборная Канады с двумя медалями: золотой у спортивных пар, которую завоевали Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, и серебряной в мужском одиночном катании у Юмы Кагиямы.