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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «Вот это чемпионат мира получился! Малинин вообще с нашей планеты?»

Сегодня завершились соревнования мужчин. Американец Илья Малинин одержал победу с 6 четверными прыжками в произвольной, включая четверной аксель, и побил рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79).

Елизавета Туктамышева: «Вот это чемпионат мира получился! Малинин вообще с нашей планеты?» | Источник: Sports.Ru

Сегодня завершились соревнования мужчин. Американец Илья Малинин одержал победу с 6 четверными прыжками в произвольной, включая четверной аксель, и побил рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79). Вторым стал японец Юма Кагияма, третьим — француз Адам Сяо Хим Фа, который взял бронзу после 19-го места в короткой программе.

«Вот это чемпионат мира получился! Илья вообще с нашей планеты? А какой comeback у Адама! Такие истории, конечно, впечатляют. Чего же нам ждать от следующего сезона?» — написала в своем телеграм-канале чемпионка мира 2016 года Туктамышева.

Лучший прокат в истории фигурки! Илья Малинин и правда бог квадов.

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