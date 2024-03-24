Елизавета Туктамышева: «Вот это чемпионат мира получился! Малинин вообще с нашей планеты?»

Сегодня завершились соревнования мужчин. Американец Илья Малинин одержал победу с 6 четверными прыжками в произвольной, включая четверной аксель, и побил рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79). Вторым стал японец Юма Кагияма, третьим — француз Адам Сяо Хим Фа, который взял бронзу после 19-го места в короткой программе.

«Вот это чемпионат мира получился! Илья вообще с нашей планеты? А какой comeback у Адама! Такие истории, конечно, впечатляют. Чего же нам ждать от следующего сезона?» — написала в своем телеграм-канале чемпионка мира 2016 года Туктамышева.