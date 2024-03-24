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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Сакамото: работаю над четверным риттбергером. Хочу быть готова к возвращению россиянок

Японская фигуристка Каори Сакамото, трёхкратная чемпионка мира, рассказала, что работает над четверным риттбергером, чтобы подготовить свой технический арсенал к возвращению на международные соревнования российских спортсменок.

Источник: Reuters

«Мы действительно работали над этим прыжком этой зимой, но перед турниром ISU Challenger в Тилбурге в феврале сделали перерыв, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. У меня нет конкретного графика подготовки, я работаю над прыжком в те дни, когда чувствую в себе силы зайти на него. Я не ставлю себе громких целей, скорее, говорю себе: “А что, если попробовать сегодня скрутить на один оборот больше?”.

Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними», — приводит слова Сакамото Sports.

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