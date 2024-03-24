В фигурном катании могут ввести в судейство искусственный интеллект. В чем здесь риск? | Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира — это не только смотр лучших на планете, но и возможность поговорить о будущем спорта. Именно во время ЧМ проходят обсуждения возможных реформ, будь то возрастной ценз или ограничения четверных. Но на днях Международный союз конькобежцев изрядно удивил, выступив с предложением о кардинальной реформе судейства. Пока это только идея, но мысль в том, чтобы в принципе изжить человеческий фактор и доверить оценку элементов искусственному интеллекту. Насколько это в принципе осуществимо и куда нас такой подход может привести?

В ISU хотят решить проблему объективности судейства

Споры об объективности судейства в фигурном катании — вечная тема. Взять хотя бы текущий чемпионат мира. Посмотрите на разброс оценок Ильи Малинина или танцевального дуэта Диана Дэвис и Глеб Смолкин. С последними так вообще вышло что-то невообразимое — пока один судья ставит их на седьмое место по итогам ритм-танца, другой тянет на 18-е. И бороться с этим невозможно, как строго судей ни контролируй и как тщательно критерии судейства ни прописывай. Ведь если даже качество исполнения технических элементов два разных специалиста понимают различно, то что делать с баллами за мастерство владения коньком и тем более глубиной передачи образа? Возможный ответ нашли в ISU. По крайней мере, со слов директора Международного союза конькобежцев Колина Смита, там рассматривают возможность внедрения искусственного интеллекта, чтобы облегчить работу судей, а в перспективе — и вовсе их заменить.

«Что касается использования искусственного интеллекта в наших видах спорта, то ISU действительно рассматривает такую возможность, как это происходит и в других видах спорта, — цитирует Смита Sports.ru. — Спортивное судейство всегда вызывает вопросы, и мы работаем над тем, чтобы защищать интересы спортсменов, которые так много времени проводят на льду и заслуживают справедливости». Никакой конкретики, правда, от Смита не прозвучало, так что не ясно, в каком качестве планируется участие ИИ в судействе. К тому же, зная, насколько ISU -закостенелая организация, подобные заявления и вовсе кажутся пустыми словами, за которыми (по крайней мере сейчас) не стоит ничего. Однако давайте представим всерьез, что оценивать прокаты в какой-то момент доверят не живым людям, а тому же ChatGPT на основе заранее прописанных алгоритмов. Разве это не здорово, ведь у робота нет эмоционального восприятия и, значит, он объективен?

Искусственный интеллект уже определяет голы

Начнем с того, что в более прогрессивных (а главное — финансово состоятельных) видах спорта искусственный интеллект уже давно работает. Самый очевидный пример — система компьютерного зрения Hawk-Eye, которую много лет используют в футболе, теннисе, бадминтоне, волейболе и крикете. Вы наверняка видели те самые теннисные повторы, когда Hawk-Eye фиксирует, попал ли мяч в границы корта. Человеческий глаз не способен реагировать так быстро и четко, а машина все делает за считаные секунды, позволяя с одной стороны добиваться справедливости, а с другой — не затягивать игру бесконечными просмотрами момента в «ручном» режиме. В качестве эксперимента ИИ используют в английском футболе — специальным образом обученная нейронка отслеживает поведение игроков на поле на различные нарушения правил. В конце концов действия футболистов, хоккеистов и баскетболистов прогоняют ради получения «продвинутой» статистики. Так мы получаем тот самый xG — вероятность гола.

Тренеры новой волны активно используют неочевидные ранее статистические показатели при составлении тренировочного плана. Искусственный интеллект уже сейчас помогает и при составлении тактических схем на игру. Нейросеть просматривает тысячи и тысячи часов видеоконтента — матчей как соперника, так и твоей команды и исходя из полученной информации предлагает самую оптимальную на ее взгляд расстановку. Живой человек делает то же самое, только ему нужно для этого гораздо больше времени. Нидерландский стартап SciSports обещает, в свою очередь, провести революцию на трансферном рынке. Математическая модель, которую разработали специалисты, проводит глубокий статистический анализ действий каждого игрока — каждую неделю через систему прогоняют около двух тысяч футбольных матчей со всей планеты. Как результат — относительно точные данные об игровых особенностях свыше 250 тысяч футболистов. Это еще не так, как рейтинг персонажа в видеоиграх, но близко к тому.

Для фигурного катания насущнее проблема разделения судейской панели

С фигурным катанием ситуация сложнее. В теории уже сейчас можно научить нейронки оценивать прыжки. Касательно них есть прописанный регламент исполнения элемента, большая база видеоконтента — искусственный интеллект сможет оценивать прыжок, сопоставляя с заданным эталоном. Прототип такой системы уже показывали японцы, когда добавляли в телевизионную инфографику данные о скорости вращения фигуриста, высоте прыжка и его расстоянии от точки отталкивания к точке приземления. Однако это далеко не все параметры, которые нужно учитывать при выставлении оценок. К тому же с дорожками шагов или поддержками простыми цифрами уже не обойтись. Судьи оценивают креатив, эстетику, соответствие музыке. Насколько такие понятия доступны компьютеру — вопрос дискуссионный. Так что доверить самый спорный момент в судейской системе — оценки за компоненты — бездушной машине точно не получится. Причем как сейчас, так и в будущем.

На самом деле вместо того, чтобы вести разговоры об искусственном интеллекте, в ISU лучше бы подумали над тем, чтобы повесить дополнительные камеры на катках, — тогда у судей будет меньше «слепых» зон, из-за которых они банально не могут понять, был ли докрут на элементе или с какого ребра исполняли прыжок. Давно назрела необходимость разделить судейскую панель. По примеру прыжков в воду отдельная бригада должна работать исключительно над оценкой технической части и другая — оценивать эстетические нюансы. Человек не может полностью погрузиться в хореографию, когда ему параллельно нужно тщательно следить за всеми выкрюками во время проката и считать, сколько оборотов сделал спортсмен во время вращения. Для таких изменений не нужны инновации, нужны лишь деньги. А компьютерные технологии могут стать помощником, но точно не полной заменой человека.