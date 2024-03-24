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22:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Валиева отреагировала на теракт в «Крокусе»

Российская фигуристка Камила Валиева в Telegram-канале отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле».

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменка опубликовала видео с акцией памяти, которая проходит в течение 24 марта, объявленного в России днем траура. «Скорбим», — подписала Валиева кадры, на которых на здание сгоревшего «Крокуса» проецировали журавлей и звучала одноименная песня.

Ранее представители посольств разных стран сообщили, что граждане приносят цветы, игрушки и свечи к зданиям диппредставительств после теракта в «Крокусе». После появления первой информации о трагедии на официальные страницы министерства в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований.

Подмосковный «Крокус» был атакован перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.

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