Валиева отреагировала на теракт в «Крокусе»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-216848625&hd=2&id=456239237&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменка опубликовала видео с акцией памяти, которая проходит в течение 24 марта, объявленного в России днем траура. «Скорбим», — подписала Валиева кадры, на которых на здание сгоревшего «Крокуса» проецировали журавлей и звучала одноименная песня.

Ранее представители посольств разных стран сообщили, что граждане приносят цветы, игрушки и свечи к зданиям диппредставительств после теракта в «Крокусе». После появления первой информации о трагедии на официальные страницы министерства в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований.