Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева, чей результат на Олимпийских играх в Пекине был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил, перестала получать стипендию президента РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.

Размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей, серебряных призеров — 39 тысяч, бронзовых — 30 тысяч.

«На основании указа президента Российской Федерации В. В. Путина от 31.03.2011 № 368 стипендия президента Российской Федерации выплачивается олимпийским чемпионам пожизненно, а серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр — в течение периода нахождения в списке кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по соответствующему виду спорта, — сообщили в пресс-службе Минспорта. — В соответствии с приказом Минспорта России от 07.03.2024 № 263 стипендия президента Российской Федерации выплачивается спортсменам: Никите Кацалапову — олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову и Марку Кондратюку — бронзовым призерам Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине. Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена».

«Бронзовый призер Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине Виктория Синицина в связи с перерывом в спортивной карьере не включена в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках на спортивный сезон 2023−2024. В связи с этим выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», — сообщили в пресс-службе Минспорта.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.