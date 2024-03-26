Елизавета Туктамышева: «Когда вернусь в большой спорт? В планах это есть всегда, как получится — посмотрим по ситуации»
Фигуристка прекратила участвовать в соревнованиях с сезона-2023/24.
Фигуристка прекратила участвовать в соревнованиях с сезона-2023/24.
"Когда я вернусь в большой спорт? В планах это есть всегда. Как получится — посмотрим по ситуации.
Я с удовольствием смотрела недавний чемпионат мира, впечатлили пары и мужчины.
Сегодня я буду катать на шоу Авербуха номер под стихотворение «Реквием». Символично получилось в связи с последними событиями. Хоть мы и давно утвердили этот номер. Но звучать он будет по‑другому, конечно", — сказала чемпионка мира 2015 года.