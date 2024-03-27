Милана Кузьмина: «Была на просмотре у Тутберидзе, та сказала: “Вам нужно в танцы”. Я ныла маме, что не хочу» | Источник: Sports.Ru

— Милана, ты выступала в одиночном катании. Почему решила перейти в танцы?

— Не пошло. Речь не о физических данных, я могла прыгать. Скорее из-за тренеров, мне заморочили голову, возник жуткий страх — я не могла на тренировках заходить ни на один прыжок. Только на соревнованиях получалось. Были психологические загоны: страшно не упасть, а просто попробовать зайти…

Тогда я каталась в ЦСКА и тренеры, если честно, ничего не говорили. Кажется, что им было по барабану на меня. Меня любили скользисты, ха-ха.

После каких-то соревнований я вышла и сказала маме: «Все, я больше в одиночном не останусь, но кататься хочу». Еще когда занималась в Петербурге у Татаурова, звали в танцы, да и сам Олег Станиславович предлагал.

А еще была на просмотре у Этери Георгиевны (Тутберидзе), та сказала: «Вам нужно в танцы». Я ныла маме, что не хочу. Но мыслей полностью закончить с фигуркой никогда не было.

— Сколько длился просмотр у Тутберидзе?