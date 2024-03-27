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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Милана Кузьмина: «Была на просмотре у Тутберидзе, та сказала: “Вам нужно в танцы”. Я ныла маме, что не хочу»

Кузьмина выступает в танцах на льду с Дмитрием Студеникиным. В этом сезон дуэт стал четвертым на первенстве России и взял бронзу в финале Гран-при.

Милана Кузьмина: «Была на просмотре у Тутберидзе, та сказала: “Вам нужно в танцы”. Я ныла маме, что не хочу» | Источник: Sports.Ru

— Милана, ты выступала в одиночном катании. Почему решила перейти в танцы?

— Не пошло. Речь не о физических данных, я могла прыгать. Скорее из-за тренеров, мне заморочили голову, возник жуткий страх — я не могла на тренировках заходить ни на один прыжок. Только на соревнованиях получалось. Были психологические загоны: страшно не упасть, а просто попробовать зайти…

Тогда я каталась в ЦСКА и тренеры, если честно, ничего не говорили. Кажется, что им было по барабану на меня. Меня любили скользисты, ха-ха.

После каких-то соревнований я вышла и сказала маме: «Все, я больше в одиночном не останусь, но кататься хочу». Еще когда занималась в Петербурге у Татаурова, звали в танцы, да и сам Олег Станиславович предлагал.

А еще была на просмотре у Этери Георгиевны (Тутберидзе), та сказала: «Вам нужно в танцы». Я ныла маме, что не хочу. Но мыслей полностью закончить с фигуркой никогда не было.

— Сколько длился просмотр у Тутберидзе?

— Разок приехала, она сразу сказала идти в танцы. Помню, Женя Медведева подъезжает на льду и говорит: «Давай, прыгай». А мне страшно, я не прыгала тройные, а тут Этери Георгиевна: «Так, три-три…». Женя такая: «Ну, хоть пытайся», — сказала Кузьмина.

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