Анна Щербакова: «С Косторной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были соперницами. С Загитовой дружу очень хорошо» | Источник:

— С Аленой Косторной у нас прекрасные отношения, несмотря на то, что мы были прямыми соперницами много лет. До сих пор общаемся, поддерживаем друг друга.