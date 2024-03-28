Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Авангард
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
53
Хоккей. НХЛ
29.03
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
29.03
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.03
Оттава
Чикаго
Хоккей. НХЛ
29.03
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.03
Торонто
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
29.03
Флорида
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.03
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
29.03
Миннесота
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.03
Сент-Луис
Калгари
Хоккей. НХЛ
29.03
Колорадо
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
29.03
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
29.03
Аризона
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
29.03
Ванкувер
Даллас
Хоккей. НХЛ
29.03
Сиэтл
Анахайм
Все события
20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Анна Щербакова показала подарки, которые получила в честь 20-летия

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях праздничный пост.

Напомним, сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 20 лет.

«Большое спасибо всем за поздравления. Очень ценю», — подписала снимок Щербакова, добавив эмодзи «сердце».

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

После победы на Олимпийских играх воспитанница Этери Тутберидзе Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

Отметим, что после дисквалификации Камилы Валиевой Щербаковой перешёл её титул чемпионки Европы — 2022.

Читайте также от «Чемпионат.com»
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь