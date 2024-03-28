Анна Щербакова показала подарки, которые получила в честь 20-летия

После победы на Олимпийских играх воспитанница Этери Тутберидзе Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.