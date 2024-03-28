Текущие события
Хоккей. НХЛ
29.03
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
29.03
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
29.03
Оттава
Чикаго
Хоккей. НХЛ
29.03
Питтсбург
Коламбус
Хоккей. НХЛ
29.03
Торонто
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
29.03
Флорида
Айлендерс
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
23
Хоккей. НХЛ
29.03
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
29.03
Миннесота
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
29.03
Сент-Луис
Калгари
Хоккей. НХЛ
29.03
Колорадо
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
29.03
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
53
Хоккей. НХЛ
29.03
Аризона
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
29.03
Ванкувер
Даллас
Хоккей. НХЛ
29.03
Сиэтл
Анахайм
Все события
21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Ягудин о Кубке Первого канала: «Мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал как приглашенный спортсмен. Но там было бы так страшно, что я сказал: “Ребята, пока пропущу”

Командный турнир российских фигуристов проходил с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

Ягудин о Кубке Первого канала: «Мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал как приглашенный спортсмен. Но там было бы так страшно, что я сказал: “Ребята, пока пропущу” | Источник: Sports.Ru

«Для меня, человека с одним турниром в сезоне, “Русским вызовом”, цена ошибки высока. Расширить? А мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал в Кубке Первого канала как приглашенный спортсмен.

Лиза Туктамышева там прыгала, я тоже мог сделать тройной тулуп. Были по этому поводу мысли, но там бы так страшно было, что я сказал: «Ребята, давайте пока пропущу». Мне в 44 годика и этого хватает", — сказал олимпийский чемпион 2002 года Ягудин.

Командник фигуристов все ближе к шоу и дальше от соревнований. Что удалось, а в чем провал?

Читайте также от «Sports»
«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру
Ярость СКА от вылета из плей-офф! 10 секунд били соперника клюшками – искали шайбу
Кто главный трэштокер нашей фигурки? Этери, Ягудин, Рудковская и их солидные конкуренты
«Самоирония делает неуязвимым». Правила Василия Уткина – рассказывают его ученики-комментаторы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь