Ягудин о Кубке Первого канала: «Мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал как приглашенный спортсмен. Но там было бы так страшно, что я сказал: “Ребята, пока пропущу” | Источник:

«Для меня, человека с одним турниром в сезоне, “Русским вызовом”, цена ошибки высока. Расширить? А мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал в Кубке Первого канала как приглашенный спортсмен.

Лиза Туктамышева там прыгала, я тоже мог сделать тройной тулуп. Были по этому поводу мысли, но там бы так страшно было, что я сказал: «Ребята, давайте пока пропущу». Мне в 44 годика и этого хватает", — сказал олимпийский чемпион 2002 года Ягудин.