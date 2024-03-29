Евгения Медведева: «Хотела бы выразить свое восхищение ребятам, которые рисковали своей жизнью, спасая людей в “Крокусе” | Источник: Sports.Ru

«Прошла ровно неделя после чудовищной трагедии, которая произошла в “Крокусе”. Мы все находимся в шоке и соболезнуем семьям погибшим.

Разумеется, и я, и все мое окружение, мы поддержим семьи погибших как можем, в том числе финансово. Не вижу смысла рассказывать какие-то детали, есть официальные фонды, которые сейчас собирают деньги, и каждый сам решит, где и как поддержать людей.

Также я хотела бы выразить свое восхищение ребятам, которые рисковали своей жизнью, спасая людей в «Крокусе». И это совершенно юные ребята!

Их имена: Артем Филимонов, 14 лет, Виктория Волчихина, 15 лет, Елизавета Терехова, 17 лет и Ислам Халилов, 15 лет. Ребята, вы — настоящие герои!

Спасибо вам и вашим родителям!" — написала Медведева.