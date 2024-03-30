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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Костомаров показал видео своих тренировок

Фигурист Роман Костомаров в своем Telegram-канале показал видео своих тренировок.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Треним, треним, улучшаю свое нынешнее катание», — написал фигурист.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

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