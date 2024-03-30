Евгения Медведева рассказала, из чего состоит ее заработок

«На первом месте — это реклама, на втором — фигурное катание. Это идёт очень параллельно. Первое место делят фигурное катание и реклама. И, давайте не забывать, что на YouTube есть такая прекрасная вещь как рекламная интеграция. Это определённый способ заработка для меня.



Но при этом на первом месте для меня, конечно же, развитие: как личности, как профессионала, как интервьюера. Бесценно, что у меня есть возможность и развиваться, и ещё и зарабатывать на этом. Это же круто, это определённый бизнес для меня», — сказала Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».