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16:43 (мск), источник: Sport24

«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома». Русская фигуристка Станислава Константинова

Русская фигуристка Станислава Константинова призналась, что ее отец контролирует, в каких нарядах она выходит из дома.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома? А вы?» — написала 23-летняя девушка, выложив новое фото в сторис инстаграма (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 179 тыс. подписчиков.

В июне прошлого года сообщалось, что красавице-фигуристке досталось от отца за горячие фото в купальнике.

Напомним, что в январе прошлого года Константинова объявила о завершении карьеры в фигурном катании.

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Аппетитная русская фигуристка выложила кокетливое видео
«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома». Русская фигуристка Станислава Константинова
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