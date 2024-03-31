«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома». Русская фигуристка Станислава Константинова

«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома? А вы?» — написала 23-летняя девушка, выложив новое фото в сторис инстаграма (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 179 тыс. подписчиков.