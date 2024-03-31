«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома». Русская фигуристка Станислава Константинова
Русская фигуристка Станислава Константинова призналась, что ее отец контролирует, в каких нарядах она выходит из дома.
Русская фигуристка Станислава Константинова призналась, что ее отец контролирует, в каких нарядах она выходит из дома.
«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома? А вы?» — написала 23-летняя девушка, выложив новое фото в сторис инстаграма (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 179 тыс. подписчиков.
В июне прошлого года сообщалось, что красавице-фигуристке досталось от отца за горячие фото в купальнике.
Напомним, что в январе прошлого года Константинова объявила о завершении карьеры в фигурном катании.